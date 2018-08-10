В Киеве закрыта станция метро "Шулявская"
15:35, 10 августа 2018Киев
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Станцию закрыли из-за сообщения о минировании.
Поступил анонимный звонок о минировании / фото УНИАН
В Киеве закрыта для пассажиров станция метро "Шулявская" из-за сообщения о минировании.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена" на своей странице в Facebook.
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"Станцию "Шулявская" закрыта для проверки. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в киевском метро планируют показывать, когда приедет поезд.
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