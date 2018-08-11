Полицейские под Киевом сняли маршрутку с рейса из-за пьяного водителя

На момент остановки людей в салоне не было.

Сотрудники Национальной полиции в рамках операции «Перевозчик» в Чабанах под Киевом остановили автомобиль Mercedes Sprinter, за рулем которого находился 43-летний водитель с признаками алкогольного опьянения.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в соцсети. «Нетрезвое состояние маршрутчика подтвердил и результат медицинского освидетельствования. Оказалось, что транспортное средство осуществляло перевозку пассажиров из столицы в Боярку. На момент остановки людей в салоне не было», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские сняли водителя с маршрута и составили в отношении него протокол об административном правонарушении по ст. 130 КУоАП ("управление транспортными средствами или суднами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции").

Меру наказания для пьяного водителя определит суд.