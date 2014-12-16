На празднование Рождества и Нового года в Киеве потратят 1,8 млн гривень

Киевская городская государственная администрация потратит на празднование Рождества и Нового года 1,8 млн гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова сегодня на брифинге в Киеве.

«В целом, в этом году на празднование Рождества и Нового года киевская власть тратит 1,8 млн гривень, но больше миллиона из этих денег – это подарки для детей с особыми потребностями, детей-сирот, и детей родителей из зоны АТО и на небольшие представления, которые будут по районам», - заявила она.

По словам Поповой, во время новогодних и рождественских праздников все муниципальные службы города будут будут работать по плану.

«Привлечено более 25 служб, всех служб города, которые позволят нам провести масштабные празднования, чтобы все дети получили удовольствие, потому что этот праздник, в первую очередь, делается для детей», - отметила она.

Читайте такжеНовый год в Киеве будут встречать на Софийской площади, а праздничная ярмарка откроется уже 16 декабря«Очень много переселенцев находится в Киеве, для которых эти события (боевые действия на Донбассе - УНИАН) намного трагичнее, чем, возможно, для киевлян, и мы надеемся, что они смогут почувствовать теплоту наших сердец, равно как и все дети-сироты. И очень большое внимание в этом году мы уделили людям с ограниченными возможностями, чтобы они могли активно участвовать в наших празднованиях», - заверила Попова.