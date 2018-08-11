На Почтовой площади не было крещения Руси, там артефакты XVII–XVIII века - Институт археологии

Специалисты Института археологии считают, что никакого крещения Руси на Почтовой площади не было, а такие заявления – это откровенный популизм.

На Почтовой площади не было крещения Руси, там находятся артефакты XVII–XVIII века.

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Об этом стало известно из официального заявления Института археологии Национальной академии наук Украины на сайте организации. В связи с распространением большого количества противоречивых сообщений в СМИ о ситуации с археологическими раскопками на Почтовой площади в Киеве, Институт археологии НАН Украины подробно объяснил свою позицию.

«Во время проведения раскопок государственным предприятием «Центр археологии Киева» на Почтовой площади в 2014-2017 годах раскрыт отрезок улицы древнего Киева, фрагменты сооружений и элементы усадьбы конца XI–XII века и остатки сооружений, которые могут иметь отношение к припортовой зоне Подола XVII–XVIII вв. Многочисленные публичные заявления, что именно с этого участка Подола уплывала в Византию княгиня Ольга и именно здесь происходил акт Крещения Руси, являются дилетантскими и не подтверждаются ни тогдашними письменными источниками, ни добытыми на сегодня археологическим свидетельствам», - говорится в заявлении.

Специалисты Института археологии считают, что никакого крещения Руси на Почтовой площади не было, а такие заявления – это откровенный популизм. На самом деле артефакты – это находки XVII–XVIII века, которые являются информативными, но не уникальными, а скорее стандартными для центральной части киевского Подола.

«Средневековые культурные слои, открытые на других участках этого района в предыдущие годы исследований (Межигорская, 3/7, Набережно-Крещатицкая, 1а, Спасская, 35, Юрковская,3 и другие), ничем не уступают по исторической ценности и иногда имеют высший уровень экспозиционности. Например, действительно уникальным объектом являются фундаменты неизвестного по летописям киевского каменного храма ХІІ ст., на улице Юрковской, 3, которые до сих пор остаются законсервированными в земле и вообще неизвестными широкой общественности. Однако, сегодня никоим образом не затрагивается вопрос об их музеефикации», - рассказывают эксперты Института археологии.