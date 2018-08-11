В Киеве ищут водителя Lexus, который сбил мужчину и скрылся с места происшествия (видео)
22:08, 11 августа 2018Киев
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Мужчина переходил дорогу на светофоре, а автомобиль тем временем на скорости сбил его.
Водителя полиция до сих пор не установила \ фото УНИАН
Столичная полиция ищет водителя автомобиля Lexus, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
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Виновник ДТП даже не остановился на месте происшествия, говорится в сюжете ТСН. Событие попало на камеры видеонаблюдения, а видео с них обнародовали в Интернете. На записи видно, как мужчина переходит дорогу на светофоре, а автомобиль тем временем на скорости сбивает его. Эта авария произошла на Днепровской набережной Киева.
Пешеход потерял сознание, в чувства его привели прохожие. Впоследствии мужчину госпитализировали с жалобами на боль в груди и ногах. Свидетели запомнили номер машины, но водителя полиция до сих пор не установила. Неизвестно также, на какой сигнал светофора пешеход переходил улицу.
Столичная полиция ищет водителя Lexus, который сбил пешехода и скрылся
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