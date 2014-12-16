В киевском Доме профсоюзов сносят бетонные перегородки, здание может рухнуть - активисты (фоторепортаж)

В Доме профсоюзов незаконно сносят перегородки, заявляют столичные активисты, сообщает "Сегодня".

"К нам поступила информация, что в той части, которая принадлежит Федерации профсоюзов Украины, строители незаконно разбивают бетонные перекрытия в здании, чтобы довести его до аварийного состояния. Таким образом пытаются уничтожить дом, а на его месте потом могут выстроить очередную высотку. Подобный проект уже разрабатывался несколько лет назад", - заявил один из активистов Сергей Мельниченко.

По его словам, вчера утром, вместе с несколькими активистами, ему удалось пройти в Дом профсоюзов.

"То, что мы увидели, — повергло нас в шок. С 1-го по 5-й этаж отсутствуют все бетонные перегородки (всего демонтировали 52 плиты), а в полу зияют дыры. В здании мы застали нескольких работников, которые сказали, что просто вычищают здание от мусора. Но где же тогда перегородки?" — рассказывает Мельниченко.

По словам вице-президента киевской организации Национального союза архитекторов Георгия Духовичного, снос бетонных перекрытий в здании может привести к тому, что оно просто рухнет.

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"Заявление мэра Киева о том, что Дом профсоюзов находится в аварийном состоянии, — просто не соответствует действительности. Дом профсоюзов — каркасное здание, если пострадала часть каркаса, его можно заменить. Следовательно, само здание, может простоять еще сто лет. А если сносят бетонные стены, здание просто рухнет, сложится, как карточный домик!" — заявляет Георгий Духовичный.

В КГГА утверждают, что о постройке высотного здания вместо Дома профсоюзов речи не идет.

"В Доме профсоюзов нужно провести экспертизу, но вероятность того, что здание надо будет сносить, — мизерная, возможен частичный демонтаж разрушенных элементов. О высотке на его месте речи быть не может вообще! Если же допустить, что все же придется сносить, то там должен быть если не Дом профсоюзов по каким-то причинам, то мемориал Майдану. Но в любом случае, без обсуждения с общественностью никто ничего делать не будет", — заявил замглавы КГГА по вопросам строительства Павел Рябикин.