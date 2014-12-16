На Новый Год из-за событий на Донбассе Киев останется без фейерверков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова сегодня на брифинге в Киеве.

«Фейерверки не предусматриваются, учитывая все события, которые происходят, фейерверков в этом году не будет. Празднование в этом году будет больше похожим на уютный семейный праздник, каким оно и должно было бы быть», - отметила она.

Читайте такжеНовый год в Киеве будут встречать на Софийской площади, а праздничная ярмарка откроется уже 16 декабря«Фейерверки не предусмотрены и киевляне, я надеюсь, поймут и тоже не будут зажигать, потому что это очень страшно сейчас для многих, особенно с уважением для тех воинов, которые сейчас в госпиталях, я надеюсь что все нас услышат и поймут, что это (фейерверки - УНИАН) сегодня не ко времени, не нужно и будем обходиться без этого, по крайней мере в этом году», - добавила Попова.

Как сообщал УНИАН, на празднование Рождества и Нового года в Киеве КГГА планирует потратить 1,8 млн гривень.