На Новый Год из-за событий на Донбассе Киев останется без фейерверков
В Киеве на Новогодние и Рождественские праздники фейерверки не предусмотрены, принимая во внимание события на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова сегодня на брифинге в Киеве.
«Фейерверки не предусматриваются, учитывая все события, которые происходят, фейерверков в этом году не будет. Празднование в этом году будет больше похожим на уютный семейный праздник, каким оно и должно было бы быть», - отметила она.
Читайте такжеНовый год в Киеве будут встречать на Софийской площади, а праздничная ярмарка откроется уже 16 декабря«Фейерверки не предусмотрены и киевляне, я надеюсь, поймут и тоже не будут зажигать, потому что это очень страшно сейчас для многих, особенно с уважением для тех воинов, которые сейчас в госпиталях, я надеюсь что все нас услышат и поймут, что это (фейерверки - УНИАН) сегодня не ко времени, не нужно и будем обходиться без этого, по крайней мере в этом году», - добавила Попова.
Как сообщал УНИАН, на празднование Рождества и Нового года в Киеве КГГА планирует потратить 1,8 млн гривень.