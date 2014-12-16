Кличко заявил, что судьбу Дома профсоюзов в Киеве решат эксперты

Дальнейшая судьба Дома профсоюзов будет известна после экспертной оценки специалистов, заявляет мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы, об этом он сказал в комментарии журналистам во время перерыва в заседании Киевсовета.

”Я получил информацию от строителей, конструкции, на которых держится дом, очень сильно повреждены. Мы должны получить оценку экспертов по Дому профсоюзов, которые скажут, какая будущая судьба здания. Если невозможно его ремонтировать, либо можно демонтировать, либо нужно строить новое”, - отметил Кличко.

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Как сообщал УНИАН, по информации киевских общественных активистов, в Доме профсоюзов незаконно сносят перегородки.

"К нам поступила информация, что в той части, которая принадлежит Федерации профсоюзов Украины, строители незаконно разбивают бетонные перекрытия в здании, чтобы довести его до аварийного состояния. Таким образом пытаются уничтожить дом, а на его месте потом могут выстроить очередную высотку. Подобный проект уже разрабатывался несколько лет назад", - заявил один из активистов Сергей Мельниченко.

По словам вице-президента киевской организации Национального союза архитекторов Георгия Духовичного, снос бетонных перекрытий в здании может привести к тому, что оно просто рухнет.

Справка УНИАН. Столичный Дом профсоюзов сгорел в феврале этого года во время массовых акций протеста в Киеве. Здание на Майдане Незалежности использовалось активистами как штаб Национального сопротивления. Во время штурма Майдана в ночь на 19 февраля силовики подожгли Дом профсоюзов, чтобы протестующие покинули здание.

В конце сентября председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой заявлял, что в Доме профсоюзов ведется работа по очистке несущих конструкций и вывозу мусора. По его словам, обследование здания планируется провести в октябре, после чего будет проведен конкурс для привлечения инвестора и подрядной организации для восстановления объекта. Председатель ФПУ отмечал, что в планах ФПУ - восстановление Дома профсоюзов в прежнем виде. По его оценкам, восстановление объекта обойдется примерно в 60 млн. грн.

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Столичный департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции отменил регистрацию декларации о начале работ в Доме профсоюзов, поскольку в результате на объекте произошла смена конфигурации указанного дома. Ранее Госархстройинспекция просила правительство разрешить проверку Дома профсоюзов, поскольку в инспекцию поступила информация, что работы на объекте выполняются с нарушением градостроительных норм и стандартов.