Киевлян предупреждают о густом тумане и гололеде на дорогах
14:52, 16 декабря 2014Киев
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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА предупреждает киевлян об ухудшении погодных условий и призывает водителей быть осторожнее.
Видимость составит 200-500 м / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По данным Украинского Гидрометцентра, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 16 декабря, ночью и утром 17 декабря туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица.
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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций обращается к киевлянам с просьбой без лишней надобности не пользоваться завтра собственными автомобилями, а отдавать предпочтение общественному транспорту.
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