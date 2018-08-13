Кличко присоединился к открытию чемпионата Европы по мини-футболу

Мэр столицы Виталий Кличко принял участие в открытии чемпионата Европы по мини-футболу-2018, который начался в Киеве.

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Матчи пройдут в комплексе «Город спорта» на Долобецком острове в Гидропарке. В соревнованиях принимает участие 20 команд из разных стран, в числе которых и сборная Украины. Это уже 9-й евротурнир под эгидой европейской ассоциации мини-футбола (EMF).

Кличко поздравил всех участников и болельщиков чемпионата и отметил, что украинская столица рада принимать такое спортивное событие. «Это хорошо, что в Киеве проходит все больше крупных международных мероприятий - культурных, спортивных. Мы на высоком уровне провели и песенный конкурс Евровидение в прошлом году, и финал Лиги чемпионов УЕФА этой весной, и готовимся впервые принять конгресс Всемирной боксерской организации (WBC) осенью этого года. И также я рад, что сегодня мы открываем в Киеве европейский чемпионат по мини-футболу, которым увлекаются миллионы людей в мире», - отметил Виталий Кличко.

Украинская федерация мини-футбола существует с 2016 года. С тех пор она принимала участие во всех континентальных первенствах. Мини-футбол – это любительский вид спорта в Украине. По его правилам участие в матчах могут принимать только те футболисты, которые на протяжении последнего года не имели профессиональных спортивных контрактов.

Чемпионат продлится в Киеве до 18 августа.

Напомним, ранее Виталий Кличко отмечал, что его миссия как мэра – делать все, чтобы в столице происходило как можно больше разнообразных спортивных и культурных событий.