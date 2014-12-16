В центре Киева украшают главную новогоднюю елку страны: откроют ее уже в пятницу (фото, видео)

Сегодня, 16 декабря, на Софийской площади в Киеве установили и уже частично украсили главную новогоднюю елку Украины. Зеленую красавицу привезли из села Вишневка (Ивано-Франковская область).

В КГГА надеются, что президент Украины Петр Порошенко посетит открытие главной новогодней елки на Софийской площади в Киеве 19 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге директор Департамента культуры Киевской горгосадминистрации Диана Попова.

По ее словам, на открытии елки будет присутствовать Киевский городской голова Виталий Кличко.

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Как напомнила Попова, «было принято решение перенести новогодние и рождественские праздники с Майдана Незалежности, где в последние годы традиционно проводились праздники».

«Традиционно рождественские праздники начинаются 19 декабря, в День святого Николая, и мы в этом году также поддерживаем эту традицию. Зажжение главной елки страны состоится в этом году на Софийской площади, возле центра зарождения Киевской Руси», - отметила Попова.