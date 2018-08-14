В Киеве установят 12 тысяч LED-светильников для уличного освещения

Ранее по указанию Киевского городского головы Виталия Кличко, новое LED освещение было установлено на подъездах к развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покатила

В текущем году в столице планируют заменить около 12 тысяч светильников уличного освещения на LED. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

«По подсчетам экспертов Украина тратит на уличное освещение в 1,7 раза больше, чем европейские государства, – комментирует Дмитрий Давтян. – И это несмотря на то, что и в Европе ситуация с переходом на LED-лампы не идеальная. Так, 50% расходов на электроэнергию в ЕС до сих пор приходится именно на уличное освещение».

Он напомнил, что пять лет назад, в 2013 году, в вышла директива ЕС, по которой к 2020 году страны Евросоюза обязаны сократить потребление электроэнергии для уличного освещения на 20%.

«В Европейском Союзе сейчас два лидера: Австрия и Германия. В этих странах устанавливают не просто LED-лампы, а «умные» фонари с LED-освещением. Они помогают найти свободные места на парковке или изменить профиль света. В этом направлении движется Финляндия, и даже в Румынии целые кварталы крупных городов переводят на современный вид освещения», – рассказал заместитель председателя горгосадминистрации.

Вместе с тем, он отметил, что пока в Европе нет города, который бы на 100% перешел на LED-лампы.

«Если говорить о киеве, то из общего числа светильников, находящихся на балансе КП «Киевгорсвет» (а это 135 940 единиц), почти 4500 – LED. Планы на текущий год амбициозные, но вполне достижимые для реализации», – считает Дмитрий Давтян.

Напомним, что ранее по указанию Киевского городского головы Виталия Кличко, новое LED освещение было установлено на подъездах к развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покотило.