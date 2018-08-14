Киев поднялся на 13 позиций в ежегодном рейтинге The Economist

Столица Украины на этот раз в списке заняла 118 место. В 2017 и 2016 году город занимал 131 позицию в рейтинге.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал результаты города в ежегодном рейтинге The Economist самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018.

По словам мэра столицы, не последнюю роль в формировании оценки комфортности жизни в рейтинге имеет ситуация с безопасностью в стране.

«Даже несмотря на то, что, в целом, Киев живет мирной жизнью, за 700 километров от столицы продолжаются боевые действия. Мы привыкли к такой жизни. А для экспертов "The Economist", - это угроза, что в результате влияет на оценку комфорта жизни в городе. Этот рейтинг является проекцией оценки экспертами того, что происходит в целом в Украине”, - отметил мэр Киева.

Столица Украины на этот раз в списке заняла 118 место, набрав 56,6 баллов из 100 возможных и оказалась в списке городов, которые за 5 лет (с 2013-ого) больше вссего ухудшили свое положение. Согласно данным рейтинга, показатель комфорта жизни в Киеве упал на 12,6%.

«Но, я хочу обратить внимание, что в сравнении с прошлогодними результатами, Киев поднялся в рейтинге на 13 позиций. В 2017 и 2016 году город занимал 131 позицию в рейтинге, - сказал Кличко. - И отмечу, что это не помешало Киеву блестяще провести и финал Лиги чемпионов, и Евровидение, увеличить поток туристов», - подчеркнул мэр столицы.

Кличко привел цитату из аналитической справки экспертов "The Economist", которую журналисты не заметили, или не захотели заметить.

Аналитики, в частности, отмечают: «в течение последних двенадцати месяцев Киев значительно улучшает свои позиции за счет экономического роста и относительной политической стабильности. Даже несмотря на конфликт на Донбассе», - говорится в опубликованных результатах рейтинга.

«И когда манипулируют российские СМИ - это обидно, но понятно, потому что они иначе не работают. А вот когда украинские медиа не анализируют материалы, на которые ссылаются, а пользуются заголовками российских СМИ,- это непрофессионально и не на пользу государства», - отметил Виталий Кличко.

Рейтинг «The Economist» состоит из пяти категорий: стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. Каждая категория, по словам экспертов, имеет свой коэффициент влияния на комфортность жизни. В каждой категории эксперты выставляют свои оценки, из которых выводится средняя. Затем оценки по всем категориям суммируются. Важность каждой категории для жизни человека - разная, это учитывают аналитики журнала. Такая ситуация, по мнению экспертов, составляет 25% суммарного рейтинга.