В центре Киева 18, 20 и 22 августа ограничат движение в связи с подготовкой ко Дню независимости

18, 20, 22-24 августа будет запрещена парковка и не будут работать парковочные площадки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий.

В Киеве 18, 20 и 22 августа в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины Независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности будет ограничено или запрещено движение транспорта на некоторых улицах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, 18 августа с 17:30 и 20, 22 августа с 18:45 до окончания тренировок движение транспорта запретят на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик) - Бессарабской площади - ул. Крещатик - Майдане Незалежности - ул. Крещатик до Европейской площади.

18 августа с 17:00 и 20, 22 августа с 17:45 до окончания тренировок временно ограничат проезд транспорта во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 1, гусеничная техника): парк воинской части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Вячеслава Чорновила - выезд на просп. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская.

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Во время проведения тренировок ограничат проезд транспорта по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Петра Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (по встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Чорновила - просп. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (на встречной полосе) - площадь Победы (на встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская. После тренировки будет ограничен проезд транспорта по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (на полосе встречного движения) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Чорновила - ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222. Также ограничения будут вводиться во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 2, колесная техника): аэродром «Святошин» - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко - ул. Д. Щербакивского - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская; во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Чорновила - проспект Победы (по встречной полосе левее Воздухофлотского моста) - проспект Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская; после тренировки по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Чорновила - проспект Победы - ул. Академика Туполева - аэродром «Святошин».

Кроме того, отметили в КГГА, 18, 20, 22-24 августа будет запрещена парковка и не будут работать парковочные площадки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий, в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных сил Украины, перевозящих личный состав пеших парадных расчетов на б-ре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О праздновании 27-й годовщины независимости Украины», согласно которому в Киеве 24 августа, в День независимости Украины, состоится парад войск.

По данным Минобороны, в параде примут участие 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники.

С 22 августа подразделения МВД Украины перейдут на усиленный вариант несения службы, в связи с проведением мероприятий по случаю годовщины Независимости Украины.