Метро на Виноградарь: в сети разгорелся скандал из-за участия в тендере компании из России

Тендер на строительство ветки метро на Виноградарь в Киеве, стоимостью 6 млрд грн, может выиграть российско-украинский бизнесмен Владимир Петрук.

Об этом стало известно из системы публичных государственных закупок "Прозорро", пишет "Обозреватель".

На прошлой неделе СМИ сообщили о трех участниках тендера на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь. Свои предложения подали компании "Индербудтонель", "Киевметрострой" и "Строительная компания" Адамант (на сегодня уже выбила из процесса).

Тем временем пользователи соцсетей подметили тот факт, что за одной из компаний, в частности - "Индербудтонель", стоит бизнесмен Владимир Петрук. Он же председатель правления российской строительной ассоциации "Интерстроймонтаж", которая сейчас строит метро в Москве и, учитывая выигранные в России подряды, может находится в близких связях с кремлевскими чиновниками.

Издание отмечает, что сам Петрук признает, что имеет широкие интересы в строительной отрасли РФ.

"Мы пришли на российский рынок в 1996 году и имеем большой опыт работы в северных регионах России. Например, в 90-е годы мы построили первое стеклянное здание на крайнем севере в Ханты-Мансийском автономном округе, которое эксплуатируется до сих пор" – говорил он ранее в интервью изданию "Комсомольская правда".

Помимо этого бизнесмен замешан в строительных скандалах в Украине. Ранее его компания выигрывала тендеры без конкуренции на различные подряды в столице. Один из эпизодов вспомнил на своей странице в Facebook украинский писатель Дмитрий Вовнянко.

Тем временем, известные блогеры пишут, что этой информацией должен заинтересоваться мэр Киева Виталий Кличко.

Петрук также имеет опыт строительства метро в России. Как известно, подобные подряды зачастую получают близкие к кремлевским властям бизнесмены.

Пользователи сети также выразили мнение, что фирма сможет победить на тендере, так как экономические факторы для нее будут не первом месте.

Известные украинские блогеры также возмутились тем, что бизнесмен во время войны между Украиной и РФ давал интервью изданиям с ярко-выраженной анти-украинской позицией.

Некоторые активисты считают, что с помощью Петрука РФ может узнать важные данные о стратегической украинской инфраструктуре.

Как известно, трасса участка будет проходить по территории Шевченковского и Подольского районов Киева. Комплекс объектов на территории электродепо планируется разместить в Подольском районе.

Предполагается строительство двух станций метро - "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также ответвления в сторону будущей станции "Виноградарь".

Финансирование расходов на строительство линии метрополитена будет осуществляться за счет средств городского бюджета, предусмотренных Программой экономического и социального развития Киева.