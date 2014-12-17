В Киеве бюджетники перекрывали улицу Грушевского

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в г. Киеве, под Кабинет министров требовать выплаты заработных плат пришли работники одного из коммунальных предприятий города.

«Во время проведения акции митингующие вышли на проезжую часть улицы Грушевского и перекрыли движение, через 10 минут порядок на дороге был восстановлен. Сведения о событии были внесены в Единый учет заявлений и сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях Печерского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве», - говорится в сообщении.

Читайте такжеГородская электричка ежемесячно наносит бюджета Киева 4 млн грн убытковСправка УНИАН. Сегодня в первой половине дня работники КП «Киевпастранс» вышли на акцию к Кабинету министров Украины. Они скандировали: «Зарплату!».

На прошлой неделе генеральный директор КП «Киевпасстранс» Сергей Майзель заявил, что задолженность по выплате заработных плат на предприятии по состоянию на середину декабря составляет около 130 млн грн.

Он сообщил также, что на сегодня долг бюджета перед Киевпастрансом за перевозку льготников за этот год уже составляет 293 млн грн.

Он подчеркнул, что одним из путей выхода из этой ситуации, который поможет предприятию выжить и содержать подвижной состав в надлежащем состоянии - это повышение тарифа на проезд.

4 ноября мэр столицы Виталий Кличко заявил, что город будет просить у правительства субвенцию из государственного бюджета на погашение долгов по зарплатам и на обеспечение работы социальных учреждений этого года.

По его словам, город имеет острую проблему с финансированием выплаты зарплат, а также с финансированием питания детей в детсадах и т.д.

Читайте такжеПротив руководителей автопарка "Киевпастранса" открыли уголовное дело“У нас черных дыр очень много. Большая задолженность по заработной плате - “Метрострой”, в частности уже задолженность за два месяца перед работниками, а мы должны сохранить предприятие... И таких направлений у нас, к сожалению, много. Задолженность большая”, - сказал Кличко.

Он отметил, что такая ситуация произошла, в частности, из-за неправильно сформированного бюджета на текущий год, который принимала предыдущая власть столицы.