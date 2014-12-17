Квиташвили и Кличко договорились о реформировании столичной медицины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщили министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили и Киевский городской голова Виталий Кличко.

Министр отметил, что предварительно с властями столицы уже обсуждены все стратегии реформы.

«У города большой интерес начать это все, чтобы Киев был флагманом и первым городом, который реформировал и сделал лучше систему», - отметил Квиташвили.

По его словам, медицинская реформа позволит больницам легально зарабатывать, а пациентам выбирать, где получать лучшие медицинские услуги.

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«Принцип очень простой - деньги следуют за пациентом, у пациентов есть выбор, у больниц есть свобода», - подчеркнул министр.

Он отметил, что реформа предусматривает переход на финансирование услуг, а не заведений медицинской сферы, потому что это не дает гарантии качества.

«Когда финансируются услуги, то уже можно отслеживать качество. И нашей целью является сделать так, чтобы медицина хорошего качества была доступна всем и везде», - добавил министр.

Квиташвили также сообщил, что в ближайшее время Минздрав планирует разработать и утвердить тарифы на медуслуги, которыми власти города будут руководствоваться при своих расчетах с больницами.

«Система тарифов существует во всем мире. Будут привлечены мировые эксперты, которые работают в этой сфере много лет. Есть у нас и пакет помощи небольшой от Всемирного банка. Их поддержка даст возможность иметь стандарты качества и методику расчетов», - сообщил министр.

”Киев, как столица, должен стать примером реализации реформ в Украине. Мы рады предложению нового министра здравоохранения Александра Квиташвили начать реализовать медицинскую реформу на территории Киева. И я гарантирую поддержку и сотрудничество с Минздравом в этом вопросе”, - отметил Кличко.

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Он добавил, что последние проверки показали, что в обращении в столичной медицине – 3,5 млрд грн теневых средств, а медицинская реформа позволит сделать так, чтобы эти деньги «работали на общество», использовались прозрачно и на качественную медицинскую помощь.

”Цель реформы - улучшить качество медицинского обслуживания и поднять зарплаты врачам. Когда врач будет получать достойную зарплату, он будет дорожить рабочим местом и своими пациентами, качество услуг повысится, у него не будет необходимости брать взятки», - заявил городской голова.

Как заверил профильный заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий, с началом проведения реформы люди будут платить только за те услуги, которые официально являются платными.

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«Пока нет страховой медицины, государство оставляет все услуги для граждан бесплатными, кроме тех, которые уже официально платные», - отметил Радуцкий.

В то же время, пояснил он, реформа направлена на внедрение новой системы финансирования медучреждений, изменение системы закупки медпрепаратов, формирование страховой медицины.