Кличко: мы проведем реконструкцию системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах

Сегодня разрабатывают новые проекты для замены ливневой канализации на тех улицах, где возникли проблемы, отметил мэр.

На днях Киев снова попал под удар стихии. По оценкам синоптиков, в столицу пришло самое мощное атмосферное пятно из возможных. Город с последствиями непогоды справился.

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Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил мэр столицы Виталий Кличко. «Даже старожилы нашего города говорят, что не помнят такого ливня. Гарантии, что стихия не повторится - нет. Поэтому наша задача - как можно оперативнее реагировать и быстро ликвидировать последствия таких природных явлений, - отметил Кличко. - Во время непогоды в городе было повалено более 200 деревьев, шесть столбов линий электропередачи. На улице Крещатик ливневая канализация просто не справилась с таким аномальным количеством осадков», - отметил Кличко.

По его словам, городская власть делает выводы с этой ситуации. Сегодня разрабатывают новые проекты для замены ливневой канализации на тех улицах, где возникли проблемы.

«Мы изучаем те места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы. Осуществим реконструкцию системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах, - отметил Кличко. – Там, где делаем капитальный ремонт дорог, мы ставим новую систему. Но, не будем забывать, что в городе Киев 800 км коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали и не обновляли десятилетиями», - отметил мэр.

Он также поблагодарил работников коммунальных служб, которые оперативно навели порядок в городе после мощного ливня. Работали они с ночи, чтобы утром город приступил к привычной жизни. По убеждению Кличко, с последствиями непогоды коммунальные службы столицы справились.