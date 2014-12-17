В Киеве забросали «коктейлями Молотова» ресторан возле Днепра
В столице сожгли ресторан "Червона калина", который расположен возле Днепра – ночью неизвестные в масках забросали его "коктейлями Молотова".
Об этом сообщает ТСН.
Чтобы потушить пламя и спасти соседние здания гостиничного комплекса, пожарным пришлось работать до утра. Пламя уничтожило все, даже деревянные скамейки на улице и зеленую изгородь.
Владелец заведения уверен, что это был поджог и злоумышленники работали профессионально. На эту привлекательную территорию возле Днепра, говорит владелец, засматривались давно. Следователям он даже назвал фирму, с которой воюет уже полгода.
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Работники комплекса с самого утра выгребают угли, грузят пепел в тележки и раскручивают металлические конструкции на 800 квадратных метрах. В МЧС говорят, пострадавших нет, материальный ущерб еще устанавливаются.