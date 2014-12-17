В КГГА рассказали, где и когда в Киеве появятся рождественская ярмарка и каток

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, киевлян и гостей города поздравят руководители районов и представители общественности.

Так, 19 декабря в 18.00 на Софийской площади при участии Киевского городского председателя Виталия Кличко зажгут главную новогоднюю елку страны.

Елки в районах столицы будут установлены на площадях, в скверах или возле крупных торгово-развлекательных комплексов.

Читайте такжеНовый год в Киеве будут встречать на Софийской площади, а праздничная ярмарка откроется уже 16 декабря

В то же время, в Центральном парке культуры и отдыха откроется рождественская ярмарка, которая начнет работу 20 декабря. Работать она будет до 28 февраля 2015 года.

Кроме рождественской ярмарки организаторы планируют установить ледовый каток возле Арки дружбы народов. Работы по установке катка начнутся при условии минусовой температуры. Планируется, что каток будет работать до 15 марта 2015 года, однако это будет зависеть от погоды.