В Киеве более 90 единиц спецтехники привлечены к ликвидации последствий непогоды

Самая сложная ситуация, по словам руководителя «Киевавтодора», на улице Антоновича, где в результате непогоды разрушен участок проезжей части.

После ночной непогоды на столичных улицах работает 91 единица спецтехники КК «Киевавтодор», а также 178 работников предприятия привлечены к ручной уборке.

Об этом заявил руководитель «Киевавтодора» Александр Густелев.

«119 работников предприятия и 79 единиц спецтехники ночью боролись с последствиями непогоды. К сожалению, интенсивный ливень, град и шквальный ветер, смывали почву, песок, а также большое количество мусора с торговых площадок, привели к подтоплениям некоторых участков улично-дорожной сети, в частности на улицах Эспланадной, Бассейной, Антоновича», – отметил Александр Густелев.

Он также подчеркнул, что в течение часа подтопление на улице Эспланадной городские службы ликвидировали. По состоянию на 06:00 утра проезжая часть Эспланадной была полностью очищена от грунта, ила, камней, песка, которые «принесло» на улицы Бассейная и Эспланадная с улиц Мечникова, Шелковичной, Госпитальной, Рогнединской, бульвара Леси Украинки.

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Сейчас продолжаются работы по очистке тротуаров на этих улицах.

Самая сложная ситуация, по словам руководителя «Киевавтодора», на улице Антоновича, где в результате непогоды разрушен участок проезжей части.

«На Антоновича на заказ «Киевтеплэнерго» ведутся работы по прокладке тепловой сети. По предварительным выводам, в связи с проведением работ с нарушением технологии, при интенсивных осадках ночью с 18 на 19 августа произошел значительный выброс грунтовых масс под проезжую часть. А это привело к закупориванию дождеприемных колодцев и значительно увеличило поверхностный сток на дороге. Значительные массы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть. Следствием этого стало разрушение конструктивных слоев дорожной одежды на участке от ул. Физкультурной до Жилянской. Сейчас дорожники устраняют последствия этой ситуации», – отметил Александр Густелев.

Он также сообщил, что в понедельник, 20 августа, совместная комиссия КП «Плесо», Департамента благоустройства КГГА, «Киевавтодора» и других специалистов проведет обследование русла реки Лыбидь от места впадения в р. Днепр, а также участков открытых и закрытых русел.