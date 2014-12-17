Активисты требуют остановить строительные работы в Доме профсоюзов

Они опасаются, что под видом восстановления, здание хотят разрушить, чтобы построить на его месте новый объект.

«Мы хотим вызвать специалистов сюда, прокуратуру, пусть проверят как проводятся работы, почему проводятся. Мы хотим, чтобы прекратили незаконные работы. Потому что моя личная позиция - мы хотим чтобы это здание сохранилось», - заявил председатель организации «КУПР» Сергей Мельниченко.

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В ответ на обвинения активистов представители компании-подрядчика заверили, что причин для беспокойства нет, а работы внутри дома продолжаются в обычном режиме. Сейчас строители освобождают здание от мусора и пытаются облегчить здание, чтобы не было опасности обвала.

В то же время, как сообщал главный архитектор Киева Сергей Целовальник, Дом профсоюзов «никто сносить не будет».