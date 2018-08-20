В Киеве 20 и 22 августа с 15:00 до конца репетиций парада городской транспорт будет ходить с изменениями

Отдельные маршруты приостановят движение, ряд других - будут курсировать по сокращенным маршрутам.

20 и 22 августа ориентировочно с 15:00 до завершения тренировки военного парада с прохождением механизированной колонны военной техники будут внесены изменения в работу общественного транспорта.

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Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

Так, будет временно приостановлено движение маршрутов:

автобусов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537;

троллейбусов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40к;

трамваев маршрута № 18.

С 19:00 до окончания мероприятий в связи с перекрытием движения транспортных средств по ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик) - Бессарабская площадь - ул. Крещатик - Майдан Незалежности - ул. Крещатик до Европейской площади и во время прохождения колонн предусмотрено временное приостановление движения автобусов маршрутов №№ 7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500; троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92Н, 93Н; трамваев маршрутов №№ 11, 12, 16, 18, 19.

Также внесены изменения в трассы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов.

Так, автобусы маршрута № 5 будут двигаться от ул. Изюмской до ул. Деловой;

автобусы маршрута № 24 будут курсировать на двух участках: от железнодорожного вокзала «Центральный» до Софийской площади и от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро «Арсенальная»;

автобусы маршрута № 62 - от Ботанического сада до станции метро «Арсенальная»;

автобусы маршрута № 69 - от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

автобусы маршрута № 114 - от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкая по своему маршруту, далее - ул. Хорива - ул. Почайнинская - ул. Сковороды - Контрактовая площадь - ул. Межигорская - ул. Электриков - ул. Набережно-Рыбальская, дальше по своему маршруту;

автобусы маршрута № 118 - от ул. Милославской до станции метро «Дворец спорта»;

автобусы маршрута № 137Н - от станции метро «Харьковская» до станции метро «Дворец спорта»;

троллейбусы маршрута № 3 от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала «Южный»;

троллейбусы маршрута № 9 от Международного аэропорта «Киев» (Жуляны) до железнодорожного вокзала «Южный»;

троллейбусы маршрутов №№ 5, 8, 17, 93Н соответственно от ул. Белицкой, ул. Смелянской, площади Космонавтов и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы маршрута № 12 - от станции метро «Васильковская» до станции метро «Лыбидская»;

троллейбусы маршрута № 14 - от Ботанического сада до станции метро «Дворец спорта»;

троллейбусы маршрутов №№ 40, 40к от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)

троллейбусы маршрута № 91н - от ул. Милославской до станции метро «Лыбидская».