Кличко проверил, как отремонтировали поврежденную после непогоды проезжую часть улицы Антоновича

Часть дороги на Антоновича - между улицами Жилянской и Физкультуры, была разрушена в результате сильного ливня.

Мэр столицы Виталий Кличко проверил, как городские службы устраняют последствия непогоды, которая в ночь на воскресенье бушевала в Киеве. Он осмотрел как отремонтировали поврежденный участок проезжей части на улице Антоновича, где сегодня утром уже открыли движение транспорта.

Часть дороги на Антоновича - между улицами Жилянской и Физкультуры, была разрушена в результате сильного ливня.

«От таких природных явлений не застрахован ни один развитый город. Мы видим, что после стихии такие же подтопления случаются и в Гамбурге, и в Париже, и в Лондоне, - отметил Кличко. - Да, проблемы у нас есть. И с дождевой канализацией в частности. Ее система в городе имеет протяженность 800 км, и десятилетиями эти коммуникации в городе не ремонтировали. Сегодня мы видим проблемные участки, которые постоянно подтапливает. И уже готовим проекты, где будут проходить работы, чтобы устранить недостатки. Отмечу, что на большинстве дорог, где мы делаем капремонты, перекладываем и систему дождевой канализации», - отметил мэр столицы.

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Кличко подчеркнул, что уже работает комиссия, которая должна предоставить окончательные выводы причин такого подтопления, которое произошло на Крещатике, улицах Эспланадной, Бассейной, Антоновича.

По словам председателя КК «Киевавтодор» Александра Густелева, одной из причин «большой воды» на улице Антоновича стало нарушение технологии работ частной компанией и ее подрядчиками норм строительства коммуникаций по улице Антоновича. Работы там выполняет ООО «Термотехнолоджи». Через незакрытые котлованы вода попала под землю и размыла основание дороги.

«Значительные массы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть и разрушили конструктивные слои дорожного покрытия. С двух часов ночи 19 августа дорожники непрерывно работали над ликвидацией последствий аварийной ситуации», – отметил руководитель «Киевавтодора».

Мэр столицы дал поручение заместителю главы КГГА Петру Пантєлееву и городском "Благоустройству" проверить все участки в городе, где происходит ремонт или перекладка коммуникаций и контролировать соблюдение технологии и сроков работ. Из частной компании, действия которой вызвали чрезвычайную ситуацию на Антоновича, город будет требовать возмещения нанесенных убытков.

«Наши юристы уже работают. Я уверен – мы должны показать всем остальным частным предпринимателям, что нельзя пренебрегать правилам строительства и безопасности. Если есть нарушение технологического процесса, как частными предпринимателями, так и муниципальными компаниями, однозначно нужно требовать ответственности и компенсации затрат на ремонтные работы. Сразу после выводов комиссии мы четко сможем сказать, какие именно нормы были нарушены во время работ на Антоновича. А также – кто из чиновников понесет ответственность за то, что не добросовестно держал на контроле все эти работы», - отметил Кличко.

Он также дал поручение руководителю "Киевавтодора" лично контролировать работы по очистке систем ливневой канализации в столице. Отдельно мэр поручил городским службам проверить торговые центры, где есть подземные помещения. - Там в безупречном состоянии должны быть все системы безопасности и насосы для откачки воды, которые сработают в случае чрезвычайной ситуации. Если будут найдены нарушения, к владельцам центров будут применять санкции.

«Мы должны сделать все, чтобы упредить подобные ситуации с подтоплениями. Действительно, это был аномальный ливень, такого не помнят даже старожилы. Но, мы должны сделать выводы, осуществить все необходимые мероприятия и работы, чтобы минимизировать возможные последствия чрезвычайных ситуаций», - отметил Кличко.

Напомним, в ночь на 19 августа в Киеве сильный ливень наделал большого вреда. Вследствие непогоды и подтоплений автомобильное движение в центре города было парализовано. Некоторые кафе, развлекательные заведения и подземные паркинги в торговых центрах залило водой, затопило несколько улиц в центре столицы. Коммунальные службы столицы оперативно устранили последствия непогоды. Утром в воскресенье в городе практически не было ограничений движения - кроме улицы Антоновича. Там дорожники работали непрерывно в течение суток. И в понедельник утром движение по отремонтированной улице открыли.