Из-за забастовки на маршруты не вышли трамваи всех депо Киева

Об этом Еспресо.TV сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

"Работники трамвайных депо 18 декабря 2014 года пытаются привлечь внимание властей к проблеме выплаты заработной платы", - говорится в сообщении.

Для обеспечения перевозки пассажиров вдоль линии скоростного трамвая на Борщаговке организовано автобусное сообщение, работает 35 автобусов большой вместимости.

Кроме того, увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах №21 и №101. Троллейбусы и автобусы работают в обычном режиме движения. О сроках забастовки не сообщают.

Напомним, вчера около 100 сотрудников "Киевпастранса" перекрыли движение по улице Грушевского с требованием выплаты заработной платы.