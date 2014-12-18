Из-за забастовки на маршруты не вышли трамваи всех депо Киева
08:38, 18 декабря 2014Киев
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Через задолженность работникам КП "Киевпастранс" сегодня на маршруты Киева не выехали трамваи трех депо.
В Киеве не ходят трамваи / dumskaya.net
Об этом Еспресо.TV сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".
"Работники трамвайных депо 18 декабря 2014 года пытаются привлечь внимание властей к проблеме выплаты заработной платы", - говорится в сообщении.
Для обеспечения перевозки пассажиров вдоль линии скоростного трамвая на Борщаговке организовано автобусное сообщение, работает 35 автобусов большой вместимости.
Кроме того, увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах №21 и №101. Троллейбусы и автобусы работают в обычном режиме движения. О сроках забастовки не сообщают.
Напомним, вчера около 100 сотрудников "Киевпастранса" перекрыли движение по улице Грушевского с требованием выплаты заработной платы.
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