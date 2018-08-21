В Киеве прошел этнофестиваль "Лето на ладошках"

17 и 18 августа на киевских Осокорков состоялся этнофестиваль “Лето в ладошках”. Организатором праздника стал жилой комплекс "Патриотика на озерах".

В рамках фестиваля прошли мастер-классы по росписи эко-сумок, лепке из глины и росписи кувшинов, изготовление кукол-мотанок. А еще разнообразные эстафеты, соревнования, сладкие призы и запуск воздушных змеев.

Вскоре на этом месте должен вырасти жилой комплекс. Такие мероприятия для его жителей и всех желающих киевлян будут организовывать регулярно, – рассказывает представитель застройщика.

«Мы одновременно и проводим благоустройство и проводим праздники. Тем более что в будущем мы построим там очень хороший жилмассив – там будет нечто очень похожее на ту набережную, которая есть на Оболони и на великолепный парк Наталка. Но думаю мы сделаем еще лучше», – делится планами Константин Паливода, Председатель правления АО АКБ “АРКАДА”.

В планах застройщика – обустроить набережную вокруг озера Небеж, привести в порядок пляжи. А значит – превратить заброшенную ныне местечко в любимое место отдыха жителей района.

К тому же, как говорит представитель застройщика, при составлении плана застройки, было учтено и множество других социально-важных моментов – так, будут построены три новые школы, как минимум три детских садика, а также другие объекты социальной инфраструктуры, которых остро не хватает жителям Левобережья – медицинские учреждения, амбулатории, паркинги и зоны отдыха.