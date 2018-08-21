Кива под стенами АП требовал отставки главы Киево-Святошинской РГА

Соответствующее обращение, подписанное жителями Вишневого, председатель СПУ Илья Кива передал в администрацию президента.

Жители города Вишневое Киево-Святошинского района Киевской области провели акцию протеста против бандитских нападений на активистов, которые выступают против застройки парка в их городе, а также за прекращение незаконного строительства.

Акцию поддержала Социалистическая партия Украины, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

Присутствующие на митинге люди потребовали немедленной отставки главы Киево-Святошинской райадминистрации Мирославы Смирновой. Соответствующее обращение, подписанное жителями Вишневого, передал в администрацию президента председатель СПУ Илья Кива.

«У нас есть четкая позиция: главу Киево-Святошинской РГА Смирнову — в отставку! Мы будем инициировать расследование ее незаконных действий Национальной полицией. Но я обращаюсь и к президенту Порошенко, который несет ответственность за действия своих ставленников. Он уже поставил страну и народ на грань гибели. Поэтому я призываю его уйти в отставку добровольно!», — сказал он.

Кива также отметил многочисленных угрозах в адрес активистов, которые протестуют против незаконного строительства.

«На прошлой акции мы принесли сюда гроб, в котором лежал манекен. Если так все продолжится, мы скоро сами будем лежать в гробах. Люди борются за судьбу своих детей, за то, чтобы они росли в нормальных условиях. И за это нас убивают. Если власть не отзовет своих опричников, которые бьют людей, мы сметем ее», — сказал глава СПУ.

Политик продемонстрировал фото активиста Игоря Гришачева, избитого «титушками» за то, что он отстаивал запрет на строительство в судах и органах государственной власти.

«За это несет ответственность президент Порошенко, потому что это его люди устраивают произвол на местах. Это его ставленники выдают незаконные разрешения на строительство, это они запугивают активистов», - сказал он.

Сам Гришачев подтвердил, что на него было совершено нападение из-за его активную позицию.

Илья Кива отметил, что, если власти не восстановят законность и справедливость, люди сами организуются для защиты своих прав.

«Люди должны сами контролировать незаконное строительство. Не чиновники, а люди. Нужно создавать общественные объединения. Мы подготовили все документы, юристы работают с общественностью Вишневого. Я призываю людей объединяться для борьбы - эта власть боится только силу», - отметил он.

Борьба жителей Вишневого против незаконного строительства продолжается уже 3 года. 10 гектар, на которых, в соответствии с генеральным планом развития города, должны были разбить парк, переданы под строительство многоэтажных домов. Как сообщили активистам в Государственной инспекции архитектурно-строительного контроля, соответствующие документы подписала председатель Киево-Святошинской РДА Мирослава Смирнова. При этом решение не было согласовано ни с горсоветом, ни с горисполкомом Вишневого.

16 августа произошло силовое столкновение между жителями Вишневого и «титушками», охранявшими очередной котлован, вырытый застройщиком. «Титушки» применили против местных жителей слезоточивый газ и дымовые шашки. Пострадали даже несколько сотрудников полиции. В ответ митингующие сожгли забор вокруг котлована. После того, как на место инцидента прибыл глава СПУ Илья Кива, митингующих удалось организовать. Люди смогли заставить застройщика подогнать экскаватор и засыпать котлован. Одну из обгорелых бревен, оставшихся от сгоревшего забора, жители Вишневого принесли к администрации президента.