Кличко приказал городским службам за пять дней устранить проблемы в местах подтопления

Коммунальные службы города разрабатывают план эффективных мероприятий по предупреждению подтоплений в самых проблемных местах столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевсовета.

«Причины подтоплений являются комплексными. Это и несоблюдение строительных норм при проведении строительных работ, недостаточная пропускная способность существующей дренажной системы, которая строилась в 70-е годы, не всегда качественная эксплуатация таких сетей и другие. Очевидно, мы имеем дело, в частности, и с последствиями изменения климата. И, по мнению специалистов Гидрометцентра, есть все основания ожидать увеличения негативного воздействия неблагоприятных явлений погоды в Киеве», – отметил Виталий Кличко.

Он также дал поручение руководителю УК «Киевавтодор» в течение 5-ти дней предоставить предложения относительно целесообразности создания отдельного профильного подразделения в составе коммунальной корпорации, который будет заниматься содержанием и контролем функционирования систем ливневой канализации. А также проверить выполнение технических условий, предоставленных застройщикам в части обустройства на объектах ливневой канализации.

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Департамент благоустройства должно в сжатые сроки провести обследование мест, где происходит прокладка инженерных сетей, и предоставить предписания относительно неуклонного соблюдения строительных требований и технологий.

Управление по чрезвычайным ситуациям совместно с ГСЧС должно обследовать торговые центры столицы относительно их защищенности от попадания дождевых стоков и обеспечения безопасности посетителей.

«После этого мы вместе примем ряд решений. Нарушителям правил они не понравятся. Но это не игра. Вследствие непогоды могли пострадать люди. Поэтому мы должны осуществить все необходимые меры, чтобы минимизировать возможные последствия чрезвычайных ситуаций», – заявил Виталий Кличко.

Он напомнил, что за неделю несколько раз Киевом бушевала непогода. Три шквальных ливни, шквальный ветер и град. В городе повалено 300 и повредило 500 деревьев, разрушены 8 опор электропередач, и произошли большие подтопления.

Особенно сильной была гроза, которая в ночь на 19 августа в Киеве причинила много вреда. Вследствие непогоды и подтоплений автомобильное движение в центре города было парализовано. Некоторые кафе, развлекательные заведения и подземные паркинги в торговых центрах залило водой, затопило несколько улиц в центре столицы. Коммунальные службы столицы оперативно устранили последствия непогоды. Утром в воскресенье в городе практически не было ограничений движения – кроме улицы Антоновича. Там дорожники работали непрерывно в течение суток. И в понедельник утром движение по отремонтированной улице открыли.