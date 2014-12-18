Киевский метрополитен вводит в обращение зеленые жетоны
15:05, 18 декабря 2014Киев
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Киевский метрополитен намерен ввести в обращение жетоны зеленого цвета в связи с повышением стоимости проезда.
Киевский метрополитен вводит зеленые жетоны / wikipedia.org
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен".
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"Призываем пассажиров не скупать жетоны голубого цвета, которые сейчас являются средством оплаты проезда в столичной подземке, поскольку они будут полностью изъяты из обращения", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, жетоны старого образца можно будет обменять в кассах метрополитена в зависимости от утвержденного тарифа.
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