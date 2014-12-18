​Киевский метрополитен вводит в обращение зеленые жетоны

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

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"Призываем пассажиров не скупать жетоны голубого цвета, которые сейчас являются средством оплаты проезда в столичной подземке, поскольку они будут полностью изъяты из обращения", - говорится в сообщении.

По информации предприятия, жетоны старого образца можно будет обменять в кассах метрополитена в зависимости от утвержденного тарифа.