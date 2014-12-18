В новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать до 3:30, а автобусы будут ходить до 4:30

Соответствующее распоряжение КГГА подписал городской председатель Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Так, 31 декабря с 18.00 будет увеличено количество пар поездов метро в соответствии с пассажиропотоком. Работа метрополитена в ночь с 31 декабря на 1 января будет продлена на 3 часа 30 минут.

Кроме того, с 18.00 31 декабря увеличат количество подвижного состава на автобусных, трамвайных, троллейбусных маршрутах в соответствии с пассажиропотоком. Работу автобусных, трамвайных, троллейбусных маршрутов продлят до 4.30. После 4.30 организуют работу отдельных маршрутов, которые курсируют от станций метрополитена отдельными сменами с увеличенными интервалами движения.

7 января, во время проведения мероприятий на Андреевском спуске, будет увеличено количество пар поездов на линиях метрополитена, количество подвижного состава на автобусных, трамвайных, троллейбусных маршрутах в соответствии с пассажиропотоком.

Количество подвижного состава общественного транспорта будет увеличено также 19 января до завершения мероприятий в парке культуры и отдыха «Гидропарк» и на Оболонской набережной.

31 декабря, 1 и 7 января будет обеспечено дежурство ответственных должностных лиц на пунктах ожидания городского пассажирского транспорта общего пользования со значительным пассажиропотоком. После завершения проведения массовых праздничных мероприятий, с целью надлежащего движения автотранспорта, обеспечат выделение специальной уборочной дорожной техники.

Городские власти также будут сотрудничать с ГУ МВД Украины в г. Киеве по усилению охраны общественного порядка, безопасности и дорожного движения 31 декабря с 17.00 и до завершения мероприятий на всех маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования, в частности в таких местах: улица Михаила Грушевского (в районе стадиона «Динамо» имени Лобановского»), площадь Льва Толстого, перекресток улицы Мечникова и бульвара Леси Украинки, перекресток улиц Рогнединской и Эспланадной, возле станций метро «Лыбидская», «Петровка», «Святошин», «Левобережная», «Дарница», «Черниговская», «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого».

Читайте такжеНа Новый Год из-за событий на Донбассе Киев останется без фейерверков

Силами Управления ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве будет предусмотрена возможность запрета движения транспорта на Софийской площади 19 декабря с 17.00 и до завершения праздника, посвященного открытию Главной новогодней елки.

Кроме того, 21 декабря с 11.00 до завершения новогоднего благотворительного пробега будет предусмотрена возможность запрещения движения транспорта по маршруту пробега: Софийская площадь – улица Владимирская – улица Льва Толстого – площадь Льва Толстого и в обратном направлении.

С 18.00 31 декабря до 6.30 1 января будет закрыто движение всех видов автотранспорта по улице Владимирской на участке от улицы Золотоворотской до улицы Большой Житомирской, по Владимирскому спуску и переулку Рыльский.

Также на время проведения общегородских мероприятий ГАИ совместно с КП «Киевтранспарксервис» с 16.00 31 декабря и с 11.00 7 января запретят парковку транспортных средств на проезжей части: улицы Софийской (от улицы Владимирской до Майдана Незалежности), улицы Малой Житомирской (от Майдана Незалежности до переулка. Владимирского), улицы Эспланадной, улицы Рогнединской (от улицы Шота Руставели до улицы Эспланадной), улицы Рогнединской (от улицы Рогнединской до улицы Бассейной).