В Киеве задержали банду милиционеров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, группа состояла из пяти человек - четырех работников столичной патрульной службы линейного управления в метрополитене и одного гражданского.

Досудебным расследованием установлено, что только с июня по декабрь этого года милиционеры совершили 12 нападений на граждан.

Читайте такжеВ Киеве задержали преступную группу, которая грабила нотариусовПоследнее нападение произошло возле станции метро «Дарница». Милиционеры, распивая спиртные напитки с мужчиной, подсыпали ему психотропное вещество. Когда потерпевший потерял сознание, злоумышленники затолкали его в автомобиль и попытались вывезти за пределы города. Всех участников преступной группы были задержаны на улице Бориспольской в Киеве.

В отношении правоохранителей возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.