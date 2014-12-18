Генеральный директор КП «Киевпасстранс» Сергей Майзель считает, что проезд в общественном транспорте Киева может подорожать с 1 февраля 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

«Ведется работа, чтобы уменьшить количество льготников, и второе – мы поднимем тариф (за проезд), чтобы он был экономически обоснованным, чтобы коммунальное предприятие могло зарабатывать, и инвестиционная рентабельность была хотя бы до 15-20%. Тогда предприятие будет действительно должным образом функционировать», - сказал Майзель.

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«Я думаю, что когда пройдет общественное обсуждение, то с 1 февраля наземный транспорт - стоимость будет 3 грн, а городская электричка и метрополитен - 4 грн», - сообщил Майзель.

По его мнению, из льготных категорий нужно исключить работников органов внутренних дел, медиков, судей, депутатов и пр.

Как сообщал УНИАН, в столице в связи с тем, что не решен вопрос погашения задолженности по зарплате КП «Киевпасстранс» сегодня, 18 декабря, на маршруты не выехали трамваи трех депо.