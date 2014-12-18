Больше всего киевляне боятся вооруженного конфликта и роста цен – исследование

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией "Research & Branding Group" с 4 по 10 декабря в Киеве, сообщает INSIDER.

Среди страхов киевлян преобладают вооруженный конфликт (64%), рост цен и инфляция (60%), безработица и опасения потерять работу (34%), нестабильность национальной валюты (19%), рост преступности (16%).

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Кроме того, согласно опросу, количество киевлян, недовольных жизнью, увеличилось по сравнению с августом с 46% до 59%, неудовлетворенных - снизилась с 42% до 32%, затруднились с ответом уменьшилось с 12% до 9%.

В эмоциональном фоне киевлян лидируют такие чувства, как тревога (38%), растерянность (24%), пессимизм (16%), страх (15%).

В то же время чувство надежды по сравнению с сентябрем увеличилось с 33% до 38%.

Более трети киевлян (37%) считают, что Украина находится на пике масштабного кризиса, столько же - что страна еще только входит в масштабный кризис, и лишь 9% опрошенных считают, что страна постепенно выходит из кризиса.

Всего было опрошено 802 киевлянина по квотной выборке, погрешность которой находится в пределах 3%.