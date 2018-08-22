Кличко: на внедрение концепции Новой украинской школы Киев выделил рекордные 150 млн гривен

Мэр столицы отметил, что с сентября страна переходит на 12-летнюю систему обучения и внедряет Концепцию Новой украинской школы.

1 сентября в столичные школы пойдут почти 34 тысячи первоклассников. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время Августовской конференции педагогических и научно-педагогических работников города Киева.

«Киев усиленно работает над тем, чтобы 1 сентября почти 34 тысячи первоклассников начали обучение в рамках концепции «Новая украинская школа». И мы сделаем все, чтобы у них было рвение к учебе, чтобы они хотели познавать мир в интересной интерактивной форме», – сказал Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что с сентября страна переходит на 12-летнюю систему обучения и внедряет Концепцию Новой украинской школы. На внедрение Новой украинской школы, отметил городской голова, государство выделило Киеву 69,6 млн грн. Столица должна выделить остальные 30 процентов – однако увеличила свой вклад в реформу образования в 6,5 раз.

«Киев – единственный регион в Украине, который выделил больше средств на внедрение Новой украинской школы. Государство нам выделило 69,6 млн грн. Город же должен был найти оставшиеся 30 процентов. Но мы увеличили нашу долю в 6,5 раз! И выделили на воплощение этой концепции беспрецедентную сумму – свыше 150 млн гривен. Соответственно, в среднем в городе на каждого первоклашку – по 6,3 тысячи гривен», – добавил он.

На эти средства каждый район столицы обустраивает для маленьких киевлян классы и помещения новыми партами-трансформерами, «живыми полами», современной мебелью, компьютерами. Для учителей создадут современные рабочие места, оборудованные необходимой компьютерной техникой.

Виталий Кличко подчеркнул, что ежегодно бюджет образовательной отрасли увеличивается примерно на 26%. Так, в 2018 году на образование из бюджета города было выделено 13 млрд грн, это почти на 2,7 млрд грн больше (или на четверть), чем в 2017-ом.

Только на подготовку к новому учебному году и осенне-зимнему периоду этого года из бюджета города выделили 1,8 млрд грн.

«Постоянное увеличение финансирования и эффективное использование средств на обучение и воспитание наших детей дает результаты. Только за последние четыре года в столице построено или полностью реконструировано 6 школ и 19 детских садов, а очередь в садики мы сократили на 12,6 тысяч мест», – подчеркнул столичный голова.

По словам Виталия Кличко, только в 2018 году в Киеве запланировано открыть 11 учреждений образования. Из них: 3 школы (одну новую, одну полностью реконструированную и одну пристройку) и 8 садиков – как построенных, так и реконструированных. Также в столице будет открыто 2 школы и 5 садов частной формы собственности.

«3 детсада мы уже открыли. К 1 сентября планируем открыть и реконструированный сад № 260 в Оболонском районе. Это еще 260 дополнительных мест. А до конца года маленьких воспитанников примут еще 4 реконструированных садика в Голосеевском, Оболонском, Дарницком и Печерском районах», – отметил мэр Киева.

Относительно школ, то к новому учебному году запланировано открыть школу № 334 в Дарницком районе. Заведение станет первой энергоэффективной и «умной» школой в Украине. До конца года планируется завершить реконструкцию с достройкой школы в Быковне. И строительство второго пускового комплекса расширения школы № 151 в Голосеевском районе.

Также Виталий Кличко поблагодарил педагогов за их труд и преданность профессии и пожелал удачного начала нового учебного года, любознательных и благодарных учеников.

«Быть учителем – это миссия. Мы доверяем вам самое дорогое – наших детей. И то, чему вы их научите, они будут нести дальше по жизни. Вы заслуживаете самого лучшего за то, что вы делаете. И мы как городская власть прилагаем всех усилий, чтобы улучшить условия труда для педагогов, увеличивать зарплату. Да, пока это, к сожалению, не так, чтобы было достаточно. Но будем работать, чтобы улучшать динамику», – отметил Виталий Кличко.