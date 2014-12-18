Владельцы МАФов утверждают, что Киевсовет сам вынуждает их давать взятки и плодить коррупцию

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

По словам председателя Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса «Центр» Руслана Соболя, «на сегодняшний день мы наблюдаем бессистемный подход, когда ручным управлением принимаются решения об установлении или демонтаже того или иного киоска, в принципе недопустимо и в принципе не имеет права на существование. Он не имеет будущего. Мы за то, чтобы все было системно, понятно, прозрачно. Чтобы существовали комиссии городские, которые принимали соответствующие решения, чтобы все было публично, открыто. Чтобы любой предприниматель мог прийти на эту комиссию и высказать свое мнение, чтобы любой житель Киева также мог прийти на эту комиссию и заявить о нужности или ненужности того или иного временного сооружения».

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Как сказал председатель общественной организации «Правозащита» и представитель Ассоциация «Центр» Геннадий Черевко, демонтаж МАФов в городе проходит без объяснений причин. «Более того, их вывозят и имущество не возвращают», - добавил он.

Представители предпринимателей заявляют, что те налоги, которые им сейчас насчитывают как паевой взнос, чересчур высокие. Начисления проводятся, по их объяснениям, согласно решению Киевсовета от 4 сентября 2014 года № 62/62 «О внесении изменений в решение Киевсовета от 24 февраля 2011 года № 56/5443 «Об утверждении порядка определения объемов долевого участия (взноса) владельцев временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности, средств передвижной мелкорозничной торговой сети в содержании объектов благоустройства г. Киева и внесения изменений в некоторые решения Киевского городского совета» и некоторые решения Киевского городского совета».

«Мы в шоке находимся от того, что происходит. Нам предлагают в связи с постановлением № 62/62 - коррупционным - возможность договориться. Те цифры, которые называют, просто нереально заплатить по паевым, которые сейчас пытаются определить. Соответственно, есть возможность зайти «с тыла» и договориться», - утверждает Черевко.

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«Те пункты, которые есть в этом решении Киевсовета, четко толкают предпринимателя занести четвертину, половину и заплатить за все. Поэтому возникло такое протестное движение в Киеве», - сказал он.

Предприниматель напомнил, что недавно состоялась акция под КГГА с требованием уволить Вавриша. В результате встречи с руководством города, сообщил он, Вавриш был временно отстранен от выполнения обязанностей.

Председатель общественной организации «Гражданский корпус» Роман Солодкий заявил, что профильному руководству КГГА около трех недель назад было направлено письмо с просьбой принять во внимание 18 замечаний к решению Киевсовета от 4 сентября 2014 года № 62/62. «На сегодняшний день официально никто не отреагировал и никакой конкретики нет по этому поводу», - сказал он.

Как отметил председатель общественной организации «Правозащитный альянс», представитель ассоциации «Центр» Александр Пидгирный, предприниматели «платят по 15-20 тыс. грн. налога долевого участия, потому что просто запуганы».

«Хочу заявить, что мы будем бороться до конца. Последние события 12 декабря - отстранение Вавриша от должности - должно быть логически завершено. Есть много достойных людей в Киеве, в Украине, которые могли бы должным образом выполнять обязанности, возложенные на этого человека», - отметил он.

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Соболь сообщил о намерении предпринимателей с понедельника, 22 декабря, начать бессрочную акцию. «Мы будем блокировать штраф-площадки, КП «Киевблагоустройство»... В четверг, 25 декабря, мы выводим около 25 тыс. предпринимателей под стены КГГА и будем заставлять руководство города нас услышать. Если наши предложения к решению 62/62, которые мы предоставили, не будут поддержаны - потому что такие действия мы считаем весомым шагом навстречу предпринимательству - мы будем идти и под Кабинет министров, и в Администрацию президента, и требовать, чтобы предпринимательству пошли навстречу в этот нелегкий и экономически тяжелый период во время реформации нашей страны», - сказал он.

По словам Черевко, решение № 62/62 «сделано явно не под малый бизнес, а под крупные сети бизнеса», и прописано так, «чтобы вытеснить с рынка весь малый бизнес».

«А Вавриш создал эту систему, о которой мы говорим, закрытую систему, которая приводит к коррупции, он является представителем еще предыдущей власти, потому что 4 года во власти, и автором документа № 62/62, который, по сути дела, расчищает место для крупных операторов, которые придут», - заявил Черевко.

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Как сообщал УНИАН, 13 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что комплексная схема размещения МАФов в Киеве будет представлена общественности уже в январе.

"Никаких исключений для ларьков, где продают алкогольные напитки возле учебных заведений, расположенных в красной зоне возле выходов из станций метро, остановок общественного транспорта, не будет. Все они должны быть демонтированы», - подчеркнул Кличко.

Ранее стало известно, что новая схема размещения МАФов предусматривать не более 8 тыс. таких объектов в столице. По информации директора КП «Киевблагоустройство» Ивана Клипы, на начало ноября в Киеве почти треть из 14 тыс. МАФов не имела никаких разрешительных документов.