Кличко: в этом году современное европейское LED-освещение будет установлено на 160 объектах Киева

По словам мэра, на европейское освещение Киев выделил из бюджета 300 миллионов гривен.

Модернизация освещения на улицах Киева - это, в первую очередь, вопрос безопасности.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки работ по замене сети наружного освещения на бульваре Дружбы народов, передает пресс-служба мэра.

“Убежден, найдется немало скептиков, которые обвинят, что, мол, в городе есть много более важных проблем, чем освещение улиц. Но я с этим не согласен. Качественное освещение - это, в первую очередь, безопасность на дороге. Именно поэтому на тех улицах, где мы осуществляем капитальные ремонты дорог, заменяем и наружное освещение. Также устанавливаем современное освещение на мостах, в парках”, - отметил Кличко.

На бульваре Дружбы Народов заменили на светодиодные 418 светильников. Проложили почти 8 тысяч метров новых кабелей и проводов. Стоимость капитального ремонта составила почти 7 миллионов гривен.

“Очень важно, чтобы дороги столицы были более комфортными и безопасными. И мы делаем их такими”, - подчеркнул мэр.

Также он сообщил, что современное LED освещение в этом году будет установлено на 160 объектах.

Речь идет о столичных улицах, мостах, придомовых территориях, парках, где осуществляют реконструкцию и ремонты.

“На европейское освещение Киев выделил из бюджета 300 миллионов гривен. Улицы столицы становятся более безопасными и комфортными для движения”, - отметил мэр.

Современное энергоэффективное освещение позволит экономить 30-50% бюджетных средств на уплате за электроэнергию ежегодно.

Масштабная модернизация системы наружного освещения в столице продолжается. По состоянию на июль работы выполнены, в частности, на таких объектах :

Ул. Жилянская. Заменены на светодиодные 416 светильников.

Ул. Саксаганского. Заменен на светодиодный 301 светильник.

Бульвар Академика Вернадского. Заменены на светодиодные 294 светильника.

Ул. Московская. Заменены на светодиодные 130 светильников.

Также продолжаются работы на Набережном Шоссе, улицах Академика Янгеля, Выборгской, Дорогожицкой, Железнодорожной и других.