В "Киевпасстрансе" начали выплачивать долги по зарплате и надеются, что завтра трамваи выйдут на маршрут

Генеральный директор КП «Киевпастранс» Сергей Майзель пообещал, что предприятие до 29 декабря выплатит сотрудникам задолженность по зарплате за октябрь-ноябрь в сумме 80 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Майзель заявил во время пресс-конференции.

«Мы пообещали своим коллективам, вчера (для погашения задолженности) мы перечислили им 16 млн грн, сегодня перечислили 11 млн грн, каждый день до 29 числа будут им поступать средства. И до 29 числа будет погашена задолженность за октябрь-ноябрь. Около 80 млн (задолженность сейчас) без декабря", - заявил Майзель.

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По его словам, нынешнюю сложную ситуацию в «Киевпастрансе» вызвали две проблемы.

«Первое - это 50% льготников. Это основанная проблема, один человек, который заплатил за проезд, везет трех человек, которые ездят бесплатно. Мы не говорим, что мы не должны возить бесплатно. Конечно, мы должны возить пенсионеров, инвалидов, которым действительно нужна городская помощь. Но все же мы не должны возить около 50-60% видов льготников. Мы понимаем, что если это Министерство внутренних дел, то они должны для своих работников закупать проездные билеты. Если это врачи, то они должны закупать проездные для своих людей», - пояснил он.

Вторая важная проблема, по словам Майзеля, что с 2008 года не пересматривался тариф на проезд в общественном транспорте Киева.

«На сегодняшний день проезд 1,5 грн. Если подсчитать среднюю цену вместе со студентами, где оплачивается 50% скидки, то в «Киевпастранс» приходит 0,76 коп... Поэтому есть две проблемы, которые, если мы не решим, то в «Киевпастранс» весной-летом вообще не будет существовать подвижного состава. Мы не сможем его содержать, а ненадлежащий транспорт не сможет выйти на дороги и перевозить киевлян», - сказал Майзель.

При этом он выразил уверенность, что эти проблемы в 2015 году будут решены.

Майзель надеется, что уже в пятницу, 19 декабря, транспорт Киева будет работать в обычном режиме. По его словам , сейчас идут консультации с профсоюзом и руководителями предприятий. «Мы работаем над тем, чтобы завтра весь подвижной состав работал в обычном режиме», - добавил он.

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Вместе с этим, председатель профсоюзной организации «Киевпасстранса» Сергей Болдинюк отмечает, что договоренности с работниками о возобновлении работы завтра еще нет, передает Радио Свобода.

«Еще вчера я не знал о намерении трамвайных депо не выходить на работу. Сегодня я не могу говорить о том, как завтра поведут себя троллейбусные депо. Надеюсь на то, что как только сегодня на карточки рабочих придут смс-уведомления о начислении зарплат, то это уже будет начало решения проблемы», - сказал он.

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В случае продолжения забастовки транспортников «Киевпастранс» планирует увеличить количество троллейбусов и автобусов, курсирующих по дорогам Киева.

Как сообщал УНИАН, в столице в связи с нерешенностью вопроса погашения задолженности по зарплате КП «Киевпастранс» 18 декабря на маршруты не выехали трамваи трех депо.