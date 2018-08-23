Киев обратился к Кабмину, чтобы вернуть горячую воду киевлянам

Киев обращается к Кабмину относительно срочного внесения нормативно-правовых изменений для урегулирования вопроса задолженности перед НАК «Нафтогаз».

Городская власть обращается к Правительству Украины с просьбой на заседании 29 августа принять решение об изменениях в нормативных документах, которые позволят завершить процесс заключения соглашения с НАК «Нафтогаз».

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

Немедленное принятие такого решения позволит не только вернуть людям горячую воду, но и вовремя стартовать отопительному сезону в Киеве. Об этом во время комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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«29 августа ожидаем очередное заседание Кабинета Министров Украины. На нем необходимо рассмотреть внесение изменений в постановления КМУ № 110, что касается предоставления субвенции из государственного бюджета на погашение разницы в тарифах. Напомню, что критическая ситуация с энергоснабжением Киева возникла из-за неурегулированности вопроса задолженности «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз». Государственные обязательства составляют около 730 млн грн. Их выполнение в результате позволит решать вопросы списания штрафных санкций. Только при таких условиях мы можем урегулировать вопрос заключения соглашения с «Нафтогазом», – отметил он.