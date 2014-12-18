В центре Киева застрелили троих милиционеров - СМИ

Около 19:00 в Печерском районе Киева на улице Мичурина застрелили троих сотрудников милиции.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

На месте происшествия работают следователи.

Согласно информации следствия, одного человека застрелили в автомобиле "Шевроле" во дворе дома. Пуля прошла сквозь стекло дверцы.

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Тела еще двоих сотрудников милиции нашли в квартире на 9-м этаже дома по улице Мичурина, 2.

У следствия есть подозреваемый, это мужчина 1968 года рождения. У милиции есть его приметы, проводятся оперативные действия по розыску и задержанию преступника.