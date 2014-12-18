В центре Киева застрелили троих милиционеров - СМИ
22:00, 18 декабря 2014Киев
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Одно тело нашли в автомобиле, еще два - в квартире.
На Печерске нашли трех убитых сотрудников милиции / Фото УНИАН
Около 19:00 в Печерском районе Киева на улице Мичурина застрелили троих сотрудников милиции.
Об этом сообщил корреспондент LB.ua.
На месте происшествия работают следователи.
Согласно информации следствия, одного человека застрелили в автомобиле "Шевроле" во дворе дома. Пуля прошла сквозь стекло дверцы.
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Тела еще двоих сотрудников милиции нашли в квартире на 9-м этаже дома по улице Мичурина, 2.
У следствия есть подозреваемый, это мужчина 1968 года рождения. У милиции есть его приметы, проводятся оперативные действия по розыску и задержанию преступника.
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