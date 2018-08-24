Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости: Верьте в себя! Верьте в Украину!

"Украина доказывает, что она независимая и достойна строить свое будущее", - сказал Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости. Видеопоздравление он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

“Что для меня жить в независимой стране? - Жить и работать в городе, который ты любишь. Проснуться утром с мыслями о том, как много еще нужно сделать. Нам, всем вместе. Шаг за шагом обустраивать свой район, свою улицу, свой город. Строить страну, в которой мы мечтаем жить”, - отметил Кличко.

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Он подчеркнул, что ценить действительно важные вещи люди начинают, когда есть угроза их потерять.

“Украине выпали большие испытания. Уже 4 года мы отмечаем День Независимости, отстаивая суверенитет и территориальную целостность своей страны. Гибнут наши лучшие патриоты. Украина доказывает, что она независимая и достойная строить свое будущее. И создаем его мы, – те, кто любит свою страну, кто не опускает руки и настроен на победу! Верьте в себя! Верьте в Украину! С Днем Независимости!” – поздравил украинцев Кличко.