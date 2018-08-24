Кличко принял участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины

Виталий Кличко с сыновьями посетил парад по случаю 27-й годовщины со Дня Независимости Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня Независимости.

Перед этим мэр присоединился к молебну за Украину, который состоялся в Софии Киевской.

Виталий Кличко с сыновьями также посетил парад по случаю 27-й годовщины со Дня Независимости Украины.

После парада мэр, уже традиционно, пообщался с людьми, которые пришли в центр столицы на торжества.