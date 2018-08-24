Кличко принял участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины
17:16, 24 августа 2018Киев
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Виталий Кличко с сыновьями посетил парад по случаю 27-й годовщины со Дня Независимости Украины.
Кличко принял участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины / Фото kiev.klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня Независимости.
Перед этим мэр присоединился к молебну за Украину, который состоялся в Софии Киевской.
Виталий Кличко с сыновьями также посетил парад по случаю 27-й годовщины со Дня Независимости Украины.
После парада мэр, уже традиционно, пообщался с людьми, которые пришли в центр столицы на торжества.
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