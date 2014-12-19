Работники "Киевпасстранса" прекратили забастовку, трамваи вышли на маршруты

Об этом сообщается на сайте "Киевпасстранса".

"К сведению пассажиров 19.12.2014 года работу электротранспорта восстановлено", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в столице в связи с нерешением вопроса погашения задолженности по зарплате КП «Киевпасстранс» 18 декабря на маршруты не выехали трамваи трех депо.

Позже генеральный директор КП «Киевпасстранс» Сергей Майзель пообещал, что предприятие до 29 декабря выплатит сотрудникам задолженность по зарплате за октябрь-ноябрь в сумме 80 млн грн.