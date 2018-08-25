Кличко: Образовательная отрасль является одним из приоритетных направлений, на которые Киев выделяет средства

Кличко подчеркнул, что главная задача власти сделать так, чтобы школы были обеспечены необходимым оборудованием, современной мебелью.

Образовательная отрасль является одним из приоритетных направлений, в которые город Киев вкладывает средства.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев», сообщается на сайте klichko.org.

По его словам, в 2018 году на образование из городского бюджета выделили 13 млрд. грн., это почти на 2,7 млрд. грн. больше, чем в 2017-ом.

Кличко подчеркнул, что главная задача власти сделать так, чтобы школы были обеспечены необходимым оборудованием, современной мебелью. В частности, на подготовку к новому учебному году и осенне-зимнему периоду этого года город выделил 1,8 млрд. грн. Также значительные средства направляются на строительство и реконструкцию школ и детских садов. За последние четыре года очередь в садики сократилась на 12,6 тысячи мест.

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«Мы строим новые детские сады высокого уровня. И могу сказать, что за три последних года было построено или полностью реконструировано 19 детских садов. В этом году мы открываем в целом еще 8. Современных - с бассейнами, с новыми площадками, спортивными и музыкальными залами. Что касается школ – в этом году мы открываем 3 учебные заведения. Одно новое, одно после реконструкции и еще одну пристройку, - отметил Кличко. - Наши дети должны учиться в комфортных условиях. Это - наша главная инвестиция в будущее», - сказал мэр.

Он напомнил, что в этом году начинается реформа системы образования. По словам Кличко, Киев – единственный регион в Украине, который выделил больше средств на внедрение концепции Новой украинской школы.

«Государство нам выделило почти 70 млн. грн. Город же должен был найти оставшиеся 30 процентов. Но мы увеличили нашу долю в 6,5 раз! И выделили на воплощение этой концепции беспрецедентную сумму - свыше 150 млн гривень. Соответственно, в среднем по городу на каждого первоклашку - по 6,3 тысячи гривень», - подчеркнул мэр.

Виталий Кличко отметил, что на эти средства каждый район активно обустраивает для маленьких киевлян классы и помещения новыми партами-трансформерами, «живыми полами», современной мебелью, компьютерами. Для учителей создают современные рабочие места, оборудованные необходимой компьютерной техникой.