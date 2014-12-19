В КГГА жалуются, что Киев получил всего 22% госкомпенсации по льготному проезду

В Департаменте финансов КГГА заявили, что столица получила всего 22% реальной потребности на государственную субвенцию по компенсации льготного проезда.

Об этом говорится в сообщении пресс-служба КГГА.

«Реальна потребность Киева в государственной субвенции на компенсацию льготного проезда пассажиров в общественном транспорте составляет 587,6 млн грн. Тогда как плановые назначения правительства в 2014 году составляют всего 130 млн грн, то есть 22% необходимой суммы», - прокомментировал ситуацию с компенсациями льготного проезда пассажиров в городском транспорте столицы директор Департамента финансов Владимир Репик.

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«Государство, предоставив льготы 36 категориям граждан, компенсирует эти льготы органам местного самоуправления в лучшем случае на уровне 1/4 расчетной потребности», - отметил он, приводя пример столицы.

«В 2014 году для КП «Киевпасстранс» при запросе на компенсацию в 587,6 миллиона гривен плановые назначения составляют 130 миллионов гривен. На данное время плановые обязательства бюджета 2014 года и правительство, и город выполнили», – заявил Репик, в то же время добавив, что вопрос, каким образом покрывать дефицит средств для предприятий коммунального транспорта, остается открытым.

«В Киеве, который является транспортным узлом для всей Украины, и где фактически все граждане могут реализовать право на льготный проезд, эта проблема еще больше обостряется. В контексте бюджетирования на 2015 год важно иметь не только ресурсную оценку вопроса льгот, но и позицию Министерства труда и социальной политики, как регулировать этот дисбаланс. Пока такая позиция не обнародована», – резюмировал он.