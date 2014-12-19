Для завершения реконструкции Мариинского дворца нужно 300 млн гривень – архитектор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге в Киеве.

По словам Цеук, первой целью во время реставрационной работы было усиление фундаментов здания и объединение их между собой, изготовление деформационных швов в стенах. Кроме того, в процессе проведения работ было принято решение сделать подвалы под зданием, чтобы опустить туда инженерные сети, которые раньше были "в земле и к которым не было доступа".

"То, что мы сделали, дорого. Но это оправдывает себя", - сказала Цеук.

В 2012 году состоялась экспертиза, после которой проведение работ было разделено на две очереди, напомнила она.

Так, сейчас происходит завершение первой очереди, куда входят работы по завершению реставрации правого флигеля и бывшего кинотеатра, который прилегает к нему (там будет расположен зал для награждений).

Кроме того, к первой очереди относится запуск с монтажом оборудования практически готового инженерного подземного блока, где собраны все системы инженерного обеспечения как Мариинского дворца, так и Верховной Рады.

"Вот то, что входит в наши планы на 2015 год", - сказала Цеук и добавила, что после этого продолжатся работы в центральной части дворце и в левом флигеле, где в центральной части будут находиться представительские помещения для встреч на высшем уровне. В левом флигеле - "кухня для обеспечения этих встреч", - сказала архитектор.

На вопрос относительно суммы, необходимой для реставрации, Цеук ответила, что "цифра, по пройденной экспертизе в 2012 году, составляет 952 млн 606 тысяч". "На этот год, на сегодняшнее число, оставшаяся сумма 723,5 млн. На 2015 год запланировано 300 млн - для окончания этой первой очереди", - сказала Цеук.

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В свою очередь народный депутат 7-го созыва, член главного совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры Александр Бригинец заявил, что "со сменой президентской команды" работы в Мариинском дворце, которые практически не велись около двух лет, восстановились. Он отметил, что для этих работ все же необходимо привлекать средств меценатов, а не рассчитывать только на бюджет.

"Как на меня, можно было бы сегодня, учитывая те экономические обстоятельства, которые есть в нашей стране, несколько пересмотреть проект реставрации. Возможно, отказаться от каких-то наиболее затратных вещей, особых паркетов или позолот, сделать все немного скромнее", - сказал Бригинец.

По его мнению, даже если реставрация произойдет в более скромном варианте, "можно смело говорить о том, что дворец будет прекрасным", ведь предметы интерьера, включая картины, в свое время были вывезены из дворца и сейчас хранятся в разных музеях, но вернутся во дворец.