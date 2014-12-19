Выводить ларьки из тени мешает мафия - глава департамента архитектуры

Такое мнение выразил заместитель Директора департамента градостроительства и архитектуры Андрей Вавриш в интервью изданию Главком.

Чиновник отметил, что на данный момент в городе 15 тысяч МАФов, количество которых сократят более чем в два раза.

“Хочу подчеркнуть, что все МАФовики условно делятся на три группы: порядочные предприниматели, относительно порядочные и беспредельщики (мафия). Наша цель – дать возможность порядочным предпринимателям свободно работать, систематизировать работу относительно порядочных предпринимателей и искоренить мафию, за которой стоят теневые структуры», - заявил Вавриш.

Читайте такжеВ Киеве киоскам запретили работать после десяти вечера «Я занимаюсь тем, что внедряю современные технологии в работу департамента - кадастры, электронные системы в открытом доступе, мы проводим оцифровку документов, моделируем последствия тех или иных градостроительных решений. Наш план прост - необходимо чтобы через 3-4 месяца системной работы люди, выйдя на улицы обратили внимание, что им вернули площади и парки, вернули скверы и тротуары, просто вернули возможность радоваться своему городу», - сказал Вавриш.

Он также отметил, что его временное отстранение от должности было актуальным для разрядки обстановки и сделал акцент на том, что порядочные предприниматели поддерживают его инициативы.

«Порядочные предприниматели поддерживают большинство наших инициатив, потому, что они разработаны совместно с ними и делают условия для ведения бизнеса прозрачными. А вот мафия мешает выводить ларьки из тени», - подытожил он.