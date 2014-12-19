Предприниматели опровергли свое участие в митинге под КГГА и попросили у Кличко защиты
Владельцы официальных временных торговых сооружений в столице попросили у киевского головы Виталия Кличко защиты от владельцев нелегальных МАФов несмотря на публичное давление со стороны теневиков.
Об этом говорится в открытом письме Ассоциации владельцев МАФ и Комитета спасения бизнеса, владельцев 5000 ТС в столичный головы.
Кроме того, предприниматели заявили, что не участвовали в митинге под КГГА 12 декабря 2014, который скорее всего, был организован недобросовестными МАФовикамы.
Активисты заявляют, что предпринимателям, которые из года в год получают официальные разрешения и платят налоги в городской бюджет, трудно конкурировать с "нелегальными" МАФами, владельцы которых объединились в так называемую мафию и годами препятствуют легализации МАФов в столице.
Авторы письма выражают поддержку инициатив Виталия Кличко относительно "вывода из тени" незаконно установленных временных сооружений в столице, напоминая, что владельцы нелегальных МАФов активно насаждают коррупцию среди всех служб и органов киевской власти.