Предприниматели опровергли свое участие в митинге под КГГА и попросили у Кличко защиты

Об этом говорится в открытом письме Ассоциации владельцев МАФ и Комитета спасения бизнеса, владельцев 5000 ТС в столичный головы.

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Кроме того, предприниматели заявили, что не участвовали в митинге под КГГА 12 декабря 2014, который скорее всего, был организован недобросовестными МАФовикамы.

Активисты заявляют, что предпринимателям, которые из года в год получают официальные разрешения и платят налоги в городской бюджет, трудно конкурировать с "нелегальными" МАФами, владельцы которых объединились в так называемую мафию и годами препятствуют легализации МАФов в столице.

Авторы письма выражают поддержку инициатив Виталия Кличко относительно "вывода из тени" незаконно установленных временных сооружений в столице, напоминая, что владельцы нелегальных МАФов активно насаждают коррупцию среди всех служб и органов киевской власти.