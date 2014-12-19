Столичный Дом профсоюзов решили не сносить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил председатель профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов Украины - директор благотворительного фонда «Возрождение Дома профсоюзов» Василий Андреев.

Читайте такжеАктивисты требуют остановить строительные работы в Доме профсоюзов

«Экспертный вывод сейчас уже существует. Это почти 400 с лишним страниц исследования каждого узла, каждой плиты, каждой балки, которая существует в Доме профсоюзов. И на основании этого экспертного вывода можно сказать, что Дом профсоюзов пребывает в удовлетворительном состоянии и нуждается в работах по восстановлению», - сказал Андреев, отметив, что экспертный вывод был окончательно составлен и утвержден 17 декабря.

Присутствовавший на пресс-конференции архитектор и один из экспертов по исследованию состояния Дома профсоюзов после пожара Артем Билык, также подтвердил данную информацию.

«Наш вывод однозначен – строение восстанавливаемо, фундаменты находятся в хорошем состоянии – никаких осадок, трещин не зафиксировано, несмотря на то, что строение было залито водой во время тушения пожара. Колонны практически не пострадали от пожара – они находятся в удовлетворительном состоянии… «Однозначно, наш вывод, что строение должно быть восстановлено, несущий каркас должен быть таким, каким он был ранее», - сказал эксперт.

При этом он отметил, что многие плиты перекрытий здания нуждаются в замене, но подчеркнул, что это никоим образом не угрожает целостности всей конструкции.

В то же время, Андреев отметил, что фонд «Возрождение Дома профсоюзов» уже собрал 2,95 млн грн и несколько десятков тысяч долларов, а около 2 млн грн из этих средств уже были выделены на финансирование экспертного исследования дома, а также на оплату первоочередных противоаварийных мероприятий для укрепления Дома профсоюзов. По словам Андреева, для проведения работ по ликвидации последствий пожара в Доме профсоюзов была выбрана компания «ФК Буд». В то же время, Андреев подчеркнул, что после окончания указанных работ будет проведен открытый тендер на выполнение внутренней и внешней отделки дома.

Он также сообщил, что проект укрепления дома будет разработан не позднее конца января 2014 года, а работы по устранению аварийной ситуации планируется завершить к концу февраля следующего года.

«С конца февраля планируем уже начать работу по восстановлению внутреннего содержания дома, то есть отделки», - сказал Андреев, добавив, что полностью восстановить объект планируется до 25-й годовщины независимости Украины в 2016 году.

При этом Андреев затруднился назвать полную стоимость восстановления Дома профсоюзов, сославшись на сложность соответствующей оценки ввиду сильных курсовых колебаний. В то же время он выразил надежду, что средства для этих целей удастся привлечь от организаций, которые размещались в здании до пожара и которые заинтересованы в восстановлении своих помещений.

Как сообщал УНИАН, столичный Дом профсоюзов сгорел в феврале этого года во время массовых акций протеста в Киеве. Здание на Майдане Незалежности использовалось активистами как штаб Национального сопротивления. Во время штурма Майдана в ночь на 19 февраля силовики подожгли Дом профсоюзов, чтобы протестующие покинули здание.

В конце сентября председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой заявлял, что в Доме профсоюзов ведется работа по очистке несущих конструкций и вывозу мусора. По его словам, обследование здания планируется провести в октябре, после чего будет проведен конкурс для привлечения инвестора и подрядной организации для восстановления объекта. Председатель ФПУ отмечал, что в планах профсоюзов - восстановление здания в прежнем виде. По его оценкам, восстановление объекта обойдется примерно в 60 млн грн.

В то же время, в декабре мэр Киева Виталий Кличко предположил, что Дом профсоюзов является настолько поврежденным, что его нужно сносить и строить новый. А позднее – заявил, что судьба здания будет известна только после экспертной оценки.