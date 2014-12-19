Главную елку страны украшают более трех тысяч игрушек, ее зажгут сегодня в 18.00

В этом году новогодняя елка – натуральная. Ее подарила Киеву власть Ивано-Франковска. Высота елки достигает 24 метров, вес – 12 тонн. Возраст дерева – 82 года. Для ее установки была подготовлена специальная конструкция – чаша из металла и бетона весом более 60 тонн, в которой надежно закреплено новогоднее дерево.

Украшают елку более 3 тысяч игрушек: белые голуби, как символ мира и благой вести, варежки с украинским орнаментом, а также сказочные домики, которые символизируют семейный уют. Подавляющее большинство игрушек изготовили собственными руками дети из всех областей Украины.

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Цветная гамма елки выдержана в теплых светло-желтых тонах. Елку украшают тысячи светящихся снежинок, а верхушку – рождественская звезда, вес звезды – 15 кг, диаметр – 2,4 метра.

Как сообщили в Департаменте культуры и искусства, из городского бюджета на новогоднюю елку средства не тратились. Решение вопросов доставки, установки и дизайна елки за спонсорские средства взяла на себя общественная организация «Столичные инициативы».

После праздников КО «Киевзеленстрой» отправит елку на специальную переработку.

Важно отметить, что организаторы праздника позаботились обо всех его участниках. Так, на Софийской площади для людей с ограниченными физическими возможностями будут предусмотрены пандусы, коляски и 14 туалетов.