Кличко открыл движение по обновленной улице Леонтовича в Киеве (фото)

На переходах на Леонтовича - тактильная плитка, вдоль улицы обустроены велополосы.

Мэр столицы Виталий Кличко открыл движение по обновленной улице Леонтовича. Капитальный ремонт там длился три недели.

По словам мэра, на этой улице вместо асфальта использовали новый улучшенный материал - полимерасфальтобетон. Он более долговечен. Также на Леонтовича обустроили специальные парковочные «карманы».

«Здесь расширили тротуар до уровня полосы для парковки. Благодаря этому пешехода, который собирается перейти дорогу, лучше видно. Его не закрывают припаркованные автомобили. Также благодаря сужению на перекрестке проезжей части снижается скорость автомобилей и, что важно, водители не смогут парковаться прямо на перекрестке, - подчеркнул Кличко. - Скоро вступает в действие закон о парковке. И, например, здесь, на Леонтовича обустроена зона для парковки автомобильного транспорта. Предусмотрены и места для парковки автомобилей людей с ограниченными возможностями. Это и есть европейский стандарт дорог. И такие дороги должны быть везде в столице», - отметил Кличко.

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Также он отметил, что на переходах на Леонтовича - тактильная плитка, вдоль улицы обустроены велополосы. Также полностью обновлена система освещения, новые газоны. С целью упорядочения хаотичного паркования установлены 300 антипарковочных столбиков из нержавеющей стали.

Также мэр проверил, как сделали капитальный ремонт улицы Ярославов Вал. Там работы продолжались чуть больше двух месяцев.

«Здесь тоже обустроили новые тротуары и заменили бордюры, отремонтировали смотровые колодцы, которые находились в ужасном состоянии. Асфальтовое покрытие полностью заменили на более современное и более практичное, отметил мэр. - Как вы видите, мы перешли на совершенно новое качество ремонта дорог. Они становятся более безопасными, комфортными как для водителей, так и пешеходов», - заявил Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве в этом году капитально отремонтированы несколько основных магистралей на въездах в город. Также сделали капитальный ремонт на крупных транспортных артериях и некоторых центральных улицах столицы. Как отметил Кличко, все ремонтные работы в городе продолжаются согласно графику.

Он напомнил, что за предыдущие два года в Киеве капитально отремонтировали 502 километра дорог и проездов. И как минимум 300 километров будут обновлены в этом году.